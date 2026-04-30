Ракету «Сункар» впервые запустили с Байконура

30 апреля 2026 года в 23 часа по времени Астаны с космического ракетного комплекса «Байтерек» была запущена ракета «Союз-5» («Сункар») передает корреспондент агентства Kazinform.

Ракета «Союз-5» с макетом полезной нагрузки 31 марта была вывезена по железнодорожной ветке космодрома из монтажно-испытательного корпуса площадки 42 и установлена в пусковое устройство площадки 45 в вертикальном положении. Почти месяц на стартовом комплексе «Байтерек» шли генеральные испытания наземного комплекса и новой ракеты.

Первый испытательный пуск выполнен по суборбитальной траектории без выведения макета полезной нагрузки на околоземную орбиту. Основная цель пуска — проверка работы оборудования стартового комплекса, двигателей и систем ракеты-носителя, программного обеспечения.

Космический ракетный комплекс (КРК) «Байтерек» — совместный проект Казахстана и России по созданию наземной космической структуры на комплексе «Байконур» для осуществления космических запусков на ракете с экологически чистыми компонентами топлива.

Ранее сообщалось, что ночное небо над Алматы и Бишкеком озарил запуск с Байконура.