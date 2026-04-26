РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Ночное небо над Алматы и Бишкеком озарил запуск с Байконура

    Жители Алматы и Бишкека поделились в социальных сетях необычными кадрами ночного неба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ночное небо над Алматы и Бишкеком озарил запуск с Байконура
    Кадр из видео

    — Жители Алматы ночью заметили в небе необычное свечение и след, похожий на космический запуск. Предположительно, это был старт «Союза» с Байконура. Грузовой корабль «Прогресс МС-34» вышел на орбиту и направляется к МКС, — так прокомментировали видео в Instagram автора albina.mamonova.

    Необычное явление в ночь на 26 апреля также наблюдали жители Бишкека. Пользователь соцсети пишет: 

    — Светящаяся точка с огромным, переливающимся шлейфом медленно проплыла над городом, заставив многих гадать: НЛО, комета или секретные испытания? Директ разрывается от видео, а в комментариях под постами строят самые невероятные теории — от вторжения пришельцев до знамений. На самом деле всё прозаичнее (и круче!): мы стали свидетелями запуска космического грузовика.

    Запуск с Байконура
    Фото: Роскосмос

    Действительно, сегодня, 26 апреля в 03 часа 22 минуты по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». Пуск прошел в штатном режиме.

    Как сообщалось, корабль доставит более 2,5 тонны грузов, включая топливо, продукты питания, воду, оборудование для научных экспериментов и новый скафандр «Орлан-МКС» № 8.

    Космический грузовик, по сообщению пресс-службы Роскосмоса, пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС 28 апреля 2026 года.

    Теги:
    Байконур Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сейчас читают