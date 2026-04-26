Ночное небо над Алматы и Бишкеком озарил запуск с Байконура

— Жители Алматы ночью заметили в небе необычное свечение и след, похожий на космический запуск. Предположительно, это был старт «Союза» с Байконура. Грузовой корабль «Прогресс МС-34» вышел на орбиту и направляется к МКС, — так прокомментировали видео в Instagram автора albina.mamonova.

Необычное явление в ночь на 26 апреля также наблюдали жители Бишкека. Пользователь соцсети пишет:

— Светящаяся точка с огромным, переливающимся шлейфом медленно проплыла над городом, заставив многих гадать: НЛО, комета или секретные испытания? Директ разрывается от видео, а в комментариях под постами строят самые невероятные теории — от вторжения пришельцев до знамений. На самом деле всё прозаичнее (и круче!): мы стали свидетелями запуска космического грузовика.

Фото: Роскосмос

Действительно, сегодня, 26 апреля в 03 часа 22 минуты по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». Пуск прошел в штатном режиме.

Как сообщалось, корабль доставит более 2,5 тонны грузов, включая топливо, продукты питания, воду, оборудование для научных экспериментов и новый скафандр «Орлан-МКС» № 8.

Космический грузовик, по сообщению пресс-службы Роскосмоса, пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС 28 апреля 2026 года.