    10:45, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Ближайший старт с Байконура назначен на 26 апреля

    На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску очередного транспортного корабля «Прогресс МС-34» на Международную космическую станцию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото А. Пылаев, Е.Жданов

    23 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» была вывезена на стартовый комплекс и установлена в вертикальное положение.

    Третий день на стартовом комплексе ведутся предпусковые проверки наземной инфраструктуры, всех систем ракеты-носителя, грузового корабля к предстоящему запуску.

    Пуск намечен на 26 апреля с 31-ой площадки космодрома Байконур.

    «Прогресс МС-34» должен доставить на орбиту более 2500 килограммов грузов. На борту — топливо для дозаправки станции, продукты питания, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства и кислород для пополнения атмосферы МКС. Среди грузов также находится новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС» №8.

    Как отмечает пресс-служба Роскосмоса, 483 кг от общего груза составляет продовольствие для космонавтов. Это свежие яблоки, апельсины, грейпфруты, а также щи, борщ, рассольник, гуляш, пшеничная молочная каша, творог с орехами, десерт из персиков, йогурты, сгущенка и печенье.

    Предыдущий старт с Байконура состоялся чуть более месяца назад, 22 марта 2026 года. В этот день к Международной космической станции отправился космический грузовик «Прогресс МС-33».

