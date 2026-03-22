С космодрома Байконур запущен космический грузовик «Прогресс МС-33»
22 марта 2026 года в 17 часов по времени Астаны с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-33». Пуск состоялся в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.
Прямая трансляция запуска велась в социальных сетях Роскосмоса. Через девять минут после старта грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на опорную орбиту. Стыковка «Прогресса МС-33» с Международной космической станцией запланирована через двое суток — 24 марта в 18:35 по времени Астаны.
К этому космическому запуску было приковано особое внимание, потому что он стал первым после реконструкции стартового комплекса № 31, который является одной из ключевых площадок российской космической программы.
На Байконуре стоит отличная погода, на космодром прибыло много гостей, которые наблюдали старт космического корабля. На головном обтекателе ракеты была размещена официальная эмблема «Недели космоса», приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и гагаринское «Поехали!».
— Отправка эмблемы с «Прогрессом МС-33» станет официальным стартом масштабной программы. Сама «Неделя космоса» пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года, событие учреждено указом президента от 29 декабря 2025 года и проводится впервые в истории России,— отмечает пресс-служба Роскосмоса.