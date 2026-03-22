С космодрома Байконур запущен космический грузовик «Прогресс МС-33»

Прямая трансляция запуска велась в социальных сетях Роскосмоса. Через девять минут после старта грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на опорную орбиту. Стыковка «Прогресса МС-33» с Международной космической станцией запланирована через двое суток — 24 марта в 18:35 по времени Астаны.

К этому космическому запуску было приковано особое внимание, потому что он стал первым после реконструкции стартового комплекса № 31, который является одной из ключевых площадок российской космической программы.

На Байконуре стоит отличная погода, на космодром прибыло много гостей, которые наблюдали старт космического корабля. На головном обтекателе ракеты была размещена официальная эмблема «Недели космоса», приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и гагаринское «Поехали!».