Первый запуск после реконструкции пусковой площадки Байконура покажут в прямом эфире

Как известно, сегодня площадка № 31 Байконура является основным стартовым комплексом для пилотируемых и грузовых миссий российской космической программы. Готовность комплекса к штатной работе к предстоящему запуску после нескольких месяцев реконструкции подтвердило руководство Роскосмоса.

Пять дней назад ракета-носитель с космическим грузовиком была вывезена на стартовый комплекс, несколько часов назад государственная комиссия на Байконуре дала разрешение на запуск.

Корабль «Прогресс МС-33» доставит на МКС 2 509 кг грузов. В их числе 1 211 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции, включая оборудование для научного эксперимента «Солнце-Терагерц». Также на борту 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

Напомним, в начале февраля Байконур открыл программу запусков 2026 года.