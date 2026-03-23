Участки трасс в трех областях Казахстана закрыли из-за непогоды

23 марта 2026 года 00:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

Акмолинская область:

— на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области);

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

Карагандинская область:

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Павлодарская область:

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200 — 254 (граница Акмолинской области — п. Шидерты).

Ориентировочное время открытия дороги — 23 марта 2026 года в 09:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана и Астане на 23 марта.