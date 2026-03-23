Туманы и интенсивное снеготаяние: где в Казахстане ожидается штормовая погода

23 марта в Астане ожидается временами туман.

В Акмолинской области ожидается временами туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный днем на западе, востоке, в горных, предгорных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. На севере, юге, востоке области туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Также в связи с повышением дневных температур воздуха до 5-10°C тепла, а в южных районах до 13°C тепла (ночью до 0-5°C тепла), а также прогнозируемыми осадками 24 марта (преимущественно дождь) на юге, севере и востоке области, в период 23–25 марта в области Абай продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидаются ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков, а также подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Также в связи с повышением дневных температур воздуха до 5-10°C тепла, а также прогнозируемыми осадками 24 марта (дождь, снег) на юге, севере и востоке области, в период 23–25 марта в Восточно-Казахстанской области продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидаются ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков, а также подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

Ночью и утром на западе, юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Также в связи с прогнозируемыми сильными дождями 22-23 марта в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, в горных и предгорных районах области сильный дождь. На севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Также в связи с резким повышением температурного фона до +13, +22 градусов, переход через 0 градусов ночных температур и с выпадением осадков в виде дождя, в период с 24-30 марта 2026 года в Западно-Казахстанской области, (в Уральске, в Таскалинском, Теректинском, Бурлинском и Чингирлауском районах и в районе Байтерек до +13+20°С, в Жаныбекском, Бокейординском, Жангалинском, Казталовском, Акжайкском, Сырымском и Каратобинском районах до +15+22°С), ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока. А также в связи с наполнением русла рек талой водой ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.