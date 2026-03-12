Участки референдума в Алматы готовы к голосованию

Как сообщили в региональной службе коммуникации, заранее жителям закрепленных районов были доставлены пригласительные с указанием адреса и номера их участка референдума. Это позволит горожанам без труда найти место голосования и принять участие в важном для страны событии.

В день референдума все участки откроются ровно в 7:00. Однако рабочий день для членов комиссий и наблюдателей начнется значительно раньше — уже в 5:45, чтобы успеть провести все необходимые процедуры перед началом голосования: подготовить бюллетени, опечатать урны и проверить оборудование.

Как отмечают на участке референдума № 48 в Алмалинском районе, традиционно уже за несколько минут до открытия у входа начинают собираться первые избиратели. Чаще всего это люди, которые спешат на работу. Позже приходят молодежь и семьи с детьми.

На участке установлено пять кабин для голосования, одна из них специально оборудована для людей с инвалидностью. Также предусмотрены условия для слабовидящих и слабослышащих граждан — для них подготовлено специальное оборудование.

Все члены комиссий заранее прошли специальное обучение и знают, как действовать в различных ситуациях. Например, если житель забыл оригинал удостоверения личности, он сможет воспользоваться электронным удостоверением, предоставив QR-код. Член комиссии проверит документ через портал eGov.

Для граждан, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прийти на участок, будет организовано выездное голосование. Члены комиссии отправятся по адресам с двумя переносными урнами. Их могут сопровождать наблюдатели, что обеспечивает прозрачность процедуры.

По словам заместителя председателя участковой комиссии референдума № 48 Гульзиры Тукманбетовой, на участках также предусмотрены небольшие приятные традиции — первым голосующим, а также тем, кто участвует в голосовании впервые, вручают шоколад.

Ранее сообщалось, что 15 марта проезд в общественном транспорте Алматы будет бесплатным для всех категорий граждан. Кроме того, жители с особыми потребностями смогут бесплатно воспользоваться услугами «Инватакси».

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

Самым первым для избирателей откроется участок референдума в Японии. На территории Казахстана раньше всех начнут работу участки при воинских частях.

Стоит отметить, что в наблюдении за референдумом планируют принять участие 336 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств.

Освещать референдум планируют 185 представителей 68 средств массовой информации из 31 страны.