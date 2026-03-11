Бесплатное «Инватакси» выйдет на линию в день референдума в Алматы

Как сообщили в акимате города, служба будет работать для обеспечения доступности участков и комфортного передвижения горожан.

Услуга предназначена для граждан, передвигающихся на кресле-коляске и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, а также для людей с нарушением зрения.

Фото: акимат Алматы

В день референдума на линию выйдут 170 автомобилей, из них 36 — специально оборудованные машины и 134 легковых автомобиля не ранее 2020 года выпуска. Дополнительно будут работать 20 дежурных автомобилей для оказания транспортных услуг маломобильным гражданам.

Заказать «Инватакси» можно по телефонам диспетчерских служб.

Для граждан, передвигающихся на кресле-коляске и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

+7 707 710 60 50

+7 747 195 35 75

+7 747 402 64 15

Для граждан с нарушением зрения:

+7 727 338 32 78

+7 705 980 87 09

+7 705 831 48 14

Также в день референдума можно вызвать дежурный автомобиль по номеру: +7 700 151 0701 / 338-30-09. По указанному номеру жители могут обратиться и по вопросам качества оказания услуг «Инватакси» или при возникновении проблем с перевозкой.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

Самым первым для избирателей откроется участок референдума в Японии. На территории Казахстана раньше всех начнут работу участки при воинских частях.



