    18:30, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Уборочная кампания завершается в Карагандинской области

    Несмотря на капризы погоды, аграрии региона рассчитывают собрать около миллиона тонн зерна, полностью обеспечить себя семенами и сформировать солидные запасы картофеля и овощей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Этой осенью под зерновые в регионе было отведено почти 915 тысяч гектаров. Основная часть — пшеница (779 тыс. га), остальное — ячмень, овёс и зернобобовые. В рамках диверсификации часть полей ушла под масличные и кормовые культуры.

    По данным на 25 сентября, зерновые убраны на площади более 637 тысяч гектаров, что составляет почти 70% плана. Средняя урожайность — 11,2 центнера с гектара.

    В закрома уже отправлено свыше 715 тысяч тонн зерна. Кроме того, собрано более 20 тысяч тонн масличных культур, 211 тысяч тонн картофеля и 17 тысяч тонн овощей. Завершить уборку планируют к концу сентября.

    Под картофель в этом году отвели почти 15 тысяч гектаров, под овощи — 2 тысячи. Урожайность картофеля составляет 253 центнера с гектара, а это около 271 тысячи тонн. Этого хватит и для внутреннего рынка, и для формирования продовольственных запасов.

    Фото: акимат Карагандинской области

    ГСМ для аграриев выделяется по льготной цене — 250 тенге за литр. Всего предусмотрено почти 20 тысяч тонн дизеля.

    За хранение урожая можно не переживать: мощности региона рассчитаны на 1,2 млн тонн зерна. Картофель и овощи будут храниться в 138 специализированных хранилищах общей ёмкостью 340 тысяч тонн.

    Чтобы уборка и будущий сев прошли без сбоев, сельхозпроизводители получают поддержку. По программе «Кен дала» профинансированы почти 250 хозяйств на 14 млрд тенге.

    Через «КазАгроФинанс» закуплено 583 единицы техники. На субсидии в этом году выделено 5 млрд тенге — они покрывают расходы на семена, удобрения, пестициды и доставку воды.

    Ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за погоды уборка урожая затягивается.  

    Сельское хозяйство Аграрии Регионы Зерно Карагандинская область Урожай
    Айзада Агильбаева
