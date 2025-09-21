РУ
    18:58, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Уборка урожая из-за погоды затягивается в Павлодарской области

    По информации чиновников, уборочную кампанию в этом году начали раньше обычного, однако завершить ее до конца сентября не удастся, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уборка урожая
    Фото: Kazinform

    В управлении сельского хозяйства Павлодарской области рассказали, на сегодня удалось собрать уже 50% картофеля, овощей — 57%, бахчевых — 100%, зерновых — 53%, масличных — 3%. Работы, тем временем, еще много. Темпы, к сожалению, не такие уж стремительные и на то есть объективные причины. 

    — В этом году прошли дожди, есть влага. Поэтому на сегодняшний день среднесуточный объем производства в пределах 25-27 тысяч гектаров. При благоприятных условиях  рассчитываем закончить к 5 октября, потому что эта погода нас растянула. Мы тут ничего поделать не можем, — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области Толеген Кошербаев.

    Ранее урожай планировалось убрать к 25 сентября. Сейчас главная задача закончить по зерновым. Отмечается, в этом году засеяли на площади миллион 445 тысяч гектаров, на 78 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. На данный момент в уборочной кампании задействовано почти 2300 тракторов, более 2300 комбайнов. 

    Напомним, ранее мы рассказывали как проходит уборочная кампания в Акмолинской области. 

     

    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
