Как идет уборочная кампания в Акмолинской области

Как сообщили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области, в регионе уже завершены работы по уборке озимых зерновых культур, в частности - в Зерендинском и Сандыктауском районах.

- С площади 604 га намолочено 1,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности озимой пшеницы 27,4 центнера с гектара. Это хороший результат проведенного комплекса агротехнических работ и мероприятий, - поделились в ведомстве.

Как было отмечено, к массовой уборке зерновых культур аграрии области приступили при более благоприятных погодных условиях - в конце второй декады августа.

- По состоянию на 6 сентября обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 1402,7 тыс. га (или 30% от уборочной площади - 4681,4 тыс. га), намолочено 2002 тыс. тонн при средней урожайности 13,5 ц/га, - добавили чиновники.

На особом контроле находится и вопрос кормозаготовки на предстоящую зимовку. На сегодняшний день в области заготовлено 1 млн 323 тыс. тонн сена, что составляет 100,1% от плана, 224,7 тыс. тонн сенажа или 86,4%, 43,6 тыс. тонн силоса или 22,9%. Всего план по заготовке кормов составляет 3 млн 171 тыс. тонн, в том числе сена - 1 млн. 321 тыс. тонн, сенажа - 260 тыс. тонн, силоса - 190 тыс. тонн, соломы - 750 тыс. тонн, концентрированных кормов - 650 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в Жетысу завершается уборка зерновых: обмолочено 92% посевных площадей.