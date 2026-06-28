Убийцы Яны Легкодимовой прибыли в колонию «Черный беркут»

Осужденные к пожизненному лишению свободы за убийство Яны Легкодимовой Алтынбек Катимов и Ризуан Хайржанов этапированы в учреждение уголовно-исполнительной системы для лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информацию подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

— Данные осужденные отбывают наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы для осужденных к пожизненному лишению свободы, — прокомментировали в КУИС.

Ранее в ДУИС по Атырауской области сообщали, что этапирование состоялось утром 19 апреля.

После завершения этапа осужденные прибыли в специализированное учреждение, известное как «Черный беркут», где содержатся лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Напомним, суд первой инстанции признал двух обвиняемых виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью и по предварительному сговору, и назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда.



Дело получило широкий общественный резонанс.

Позже, в феврале 2026 года была подана апелляция со стороны осужденных — но суд не удовлетворил данный иск, оставив приговор в силе.



Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили.

Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.

Позже огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.

В ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.