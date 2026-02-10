РУ
    17:50, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Дело об убийстве передано в суд спустя 14 лет в Туркестанской области

    В регионе завершено расследование преступления, совершенного в октябре 2012 года. Спустя 14 лет материалы уголовного дела направлены в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги суды алименты
    Фото: pixabay

    По версии следствия, 12 октября 2012 года в Сайрамском районе шестеро мужчин избили потерпевшего, после чего вывезли его в Шымкент на съемную квартиру. Дальнейшие события легли в основу уголовного дела об убийстве. Расследование заняло годы.

    Как сообщили в областной прокуратуре, досудебное расследование завершили специальные прокуроры управления досудебного расследования. В отношении всех шестерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Уголовное дело передано в суд. Именно там будет дана окончательная правовая оценка действиям обвиняемых.

    — Согласно Конституции Республики Казахстан никто не вправе произвольно лишать человека жизни, все равны перед законом и судом, — подчеркнули в надзором ведомстве.

    Ранее сообщалось, что иностранцев, подозреваемых в организации онлайн-казино на территории Казахстана, объявили в розыск.

     

    Теги:
    Туркестанская область Суды Убийство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
