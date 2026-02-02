РУ
    Иностранцев, подозреваемых в организации онлайн-казино PIN-UP и PINCO, объявили в розыск

    Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Подозреваемых в организации онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
    Кадр из видео

    Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:

    • Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки;
    • Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
    Подозреваемых в организации онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
    Кадр из видео

    Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).

    Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

    Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

    Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.

    С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ».

    Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

    Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.

    — Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 — дежурная часть, — говорится в сообщении АФМ.

    Ранее КНБ РК объявил в розыск главу OrdaMed.

