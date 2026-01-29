КНБ РК объявил в розыск главу OrdaMed

Согласно данным портала, Еркин Длимбетов разыскивается с 28 января 2026 года. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.

Орган, ведущий розыск — Служба по противодействию коррупции КНБ РК.

Ранее КНБ арестовал руководство OrdaMed — технического директора, экс-председателя правления и начальника производственного управления.

По данным следствия, руководство АО «OrdaMed» причинило государству ущерб на сумму 4,5 млрд тенге, получив незаконные преференции при поставках 28 видов медицинского оборудования в государственные медучреждения за счет предоставления поддельных сведений о наличии собственного производства.