    14:40, 29 Январь 2026 | GMT +5

    КНБ РК объявил в розыск главу OrdaMed

    Председатель правления АО «Ordamed» Еркин Длимбетов объявлен в розыск. Информация об этом размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: qamqor.gov.kz

    Согласно данным портала, Еркин Длимбетов разыскивается с 28 января 2026 года. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.

    Орган, ведущий розыск — Служба по противодействию коррупции КНБ РК.

    Ранее КНБ арестовал руководство OrdaMed — технического директора, экс-председателя правления и начальника производственного управления.

    По данным следствия, руководство АО «OrdaMed» причинило государству ущерб на сумму 4,5 млрд тенге, получив незаконные преференции при поставках 28 видов медицинского оборудования в государственные медучреждения за счет предоставления поддельных сведений о наличии собственного производства.

    Адия Абубакир
    Автор
