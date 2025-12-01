Убийство режиссера Роба Райнера и его жены: их сыну грозит смертная казнь

Как пишет PBS, Ник Райнер обвиняется по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени своих родителей.

32-летний мужчина не признал себя виновным.

По просьбе его адвоката, слушание по предъявлению обвинения было отложено до 7 января.

— Мы просим вас в ходе этого процесса позволить системе развиваться так, как она и была задумана. Не с поспешными выводами, не с преждевременными заключениями, — заявил адвокат Ника Райнера.

Два пункта обвинения в убийстве первой степени сопровождаются особыми обстоятельствами: множественными убийствами и утверждением, что обвиняемый использовал опасное оружие — нож. Эти дополнения могут привести к ужесточению приговора.

В заключении прокуратуры говорится, что режиссер и его жена были зарезаны.

В случае признания вины ему может грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение либо смертная казнь.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман заявил, что его ведомство еще не решило, будет ли оно добиваться смертной казни по этому делу.

Напомним, режиссер и актер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе.

По подозрению в убийстве был арестован их средний сын Ник Райнер, сценарист и соавтор сценария фильма «Быть Чарли», режиссером которого стал его отец.

По данным американских СМИ, накануне убийства Ник Райнер поссорился с родителями на голливудской вечеринке.

Роб Райнер снял около 20 фильмов, в том числе такие культовые картины, как «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней» и «Американский президент», а среди его актерских работ — «Неспящие в Сиэтле», «Волк с Уолл-Стрит» и «Это — Spinal Tap!».