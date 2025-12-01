РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:56, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Убийство режиссера Роба Райнера и его жены: их сыну грозит смертная казнь

    Ник Райнер, арестованный по подозрению в убийстве своих родителей —  режиссера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер, впервые предстал перед судом, передает агентство Kazinform. 

    Убийство режиссера Роба Райнера и его жены: сыну грозит смертная казнь
    Фото: thenews.com

    Как пишет PBS, Ник Райнер обвиняется по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени своих родителей.

    32-летний мужчина не признал себя виновным. 

    По просьбе его адвоката, слушание по предъявлению обвинения было отложено до 7 января. 

    — Мы просим вас в ходе этого процесса позволить системе развиваться так, как она и была задумана. Не с поспешными выводами, не с преждевременными заключениями, — заявил адвокат Ника Райнера. 

    Два пункта обвинения в убийстве первой степени сопровождаются особыми обстоятельствами: множественными убийствами и утверждением, что обвиняемый использовал опасное оружие — нож. Эти дополнения могут привести к ужесточению приговора.

    В заключении прокуратуры говорится, что режиссер и его жена были зарезаны.

    В случае признания вины ему может грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение либо смертная казнь.

    Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман заявил, что его ведомство еще не решило, будет ли оно добиваться смертной казни по этому делу. 

    Напомним, режиссер и актер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. 

    По подозрению в убийстве был арестован их средний сын Ник Райнер, сценарист и соавтор сценария фильма «Быть Чарли», режиссером которого стал его отец.

    По данным американских СМИ, накануне убийства Ник Райнер поссорился с родителями на голливудской вечеринке.

    Роб Райнер снял около 20 фильмов, в том числе такие культовые картины, как «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней» и «Американский президент», а среди его актерских работ — «Неспящие в Сиэтле», «Волк с Уолл-Стрит» и «Это — Spinal Tap!».

     

    Теги:
    Убийство Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают