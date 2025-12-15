Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что получила вызов о медицинской помощи вскоре после 15:30 и обнаружила внутри дома тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины.

— Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Мишель и Роба Райнеров. У нас разбито сердце от этой внезапной потери, и мы просим о конфиденциальности в это невероятно трудное время, — заявил представитель семьи.

По данным полиции, один из членов семьи вошел в дом и обнаружил погибших. На месте происшествия работают детективы. Следователи полагают, что супруги скончались от ножевых ранений. Как сообщили источники Associated Press, один из членов семьи допрашивается. По данным СМИ, речь идет о сыне пары, Нике Райнере.

Департамент полиции Лос-Анджелеса готовит пресс-конференцию.

Фильмы Роба Райнера «Это спинномозговая чечетка», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста» стали классикой 1980–90-х годов

Как актер он получил известность благодаря роли Майкла «Мясоеда» Стивича в телесериале 1970-х «Вся семья», где играл вместе с Кэролом О’Коннором. Эта работа принесла ему две премии «Эмми».