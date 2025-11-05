Убившая в состоянии аффекта супруга-тирана акмолинка освобождена из зала суда

Подробности по делу озвучили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области.

— Судом установлено, что К. в ходе ссоры с гражданским супругом М. в состоянии сильного аффекта, вызванного насилием и издевательствами с его стороны, нанесла ему кухонным ножом телесные повреждения, от которых он скончался. Органами следствия К. обвинялась по ч.1 ст. 99 УК в совершении особо тяжкого преступления — в умышленном причинении смерти, — поделились в ведомстве.

Как выяснилось, супруга узнала, что муж не ходит на работу, проигрывает деньги в карты, распивает спиртные напитки и высказала возмущение. Тогда мужчина начал избивать ее — наносил ей удары по голове, лицу. В ответ женщина ударила его кухонным ножом, которым резала овощи, а после вызвала скорую медицинскую помощь. Муж скончался в больнице от кровопотери.

— Вердиктом присяжных заседателей К. признана виновной по ч.1 ст. 101 УК в совершении преступления средней тяжести — в убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и издевательством со стороны М. При назначении наказания, суд учел смягчающим обстоятельством пожилой возраст подсудимой (63 года), отсутствие со стороны родственников погибшего М. претензий материального и морального характера, — пояснили в ведомстве.

Суд назначил женщине один год лишения свободы, но с применением Закона РК «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК» она освобождена от наказания.

Ранее сообщалось, что мужчина осужден за убийство жены и тещи на 19 лет в Костанайской области.