Мужчина осужден за убийство жены и тещи на 19 лет в Костанайской области

Как установил суд, в июле 2025 года подсудимый, находясь у себя дома, в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своей супруге и ее матери.

От полученных ранений женщины скончались на месте, после чего мужчина скрылся.

Гособвинитель просил назначить ему 20 лет лишения свободы. Представитель потерпевших также настаивал на строгом наказании. Сам подсудимый признал вину частично.

Суд отметил, что санкция части 2 статьи 99 УК РК предусматривает лишение свободы сроком от 15 до 20 лет. Смягчающих и отягчающих обстоятельств в ходе разбирательства установлено не было. С учетом характера преступления и данных о личности подсудимого суд назначил ему 19 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, гражданский иск о компенсации морального вреда удовлетворен полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в столице был убит экс-заместитель Алматы Ержан Бабакумаров.

Полиция возбудила уголовное дело.