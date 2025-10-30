Погиб бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров
В столице минувшей ночью погиб бывший заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, причиной смерти стало избиение. Подозреваемый задержан.
Трагедия произошла в ночь на 30 октября. Предварительно установлено, что Ержан Бабакумаров проводил вечер в компании знакомых. Между собравшимися возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных телесных повреждений Бабакумаров скончался.
Источники Kazinform также уточняют, что подозреваемый по данному делу уже задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Редакция продолжает следить за развитием ситуации.
Ержан Бабакумаров до 2022 года занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации Президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии Премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Также был советником Президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК (02.2022-02.09.2022).