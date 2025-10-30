Погиб бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров

По предварительной информации, причиной смерти стало избиение. Подозреваемый задержан.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября. Предварительно установлено, что Ержан Бабакумаров проводил вечер в компании знакомых. Между собравшимися возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных телесных повреждений Бабакумаров скончался.

Источники Kazinform также уточняют, что подозреваемый по данному делу уже задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Редакция продолжает следить за развитием ситуации.

Ержан Бабакумаров до 2022 года занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации Президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии Премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Также был советником Президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК (02.2022-02.09.2022).