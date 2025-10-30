РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Погиб бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров

    В столице минувшей ночью погиб бывший заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на собственные источники.

    Погиб бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров
    Фото: Kazinform

    По предварительной информации, причиной смерти стало избиение. Подозреваемый задержан.

    Трагедия произошла в ночь на 30 октября. Предварительно установлено, что Ержан Бабакумаров проводил вечер в компании знакомых. Между собравшимися возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных телесных повреждений Бабакумаров скончался.

    Источники Kazinform также уточняют, что подозреваемый по данному делу уже задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    Редакция продолжает следить за развитием ситуации.

    Ержан Бабакумаров до 2022 года занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации Президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии Премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Также был советником Президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК (02.2022-02.09.2022).

    Теги:
    Избиение Астана Происшествия
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают