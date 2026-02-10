UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд

Все три места третьего этапа заняты командами спецназа Казахстана: «Kazakhstan А» установила рекорд по времени выполнения задания «Спасение офицера» (02:00 мин.) и возглавила турнирную таблицу. На втором месте — команда «Kazakhstan В», бронза третьего этапа — у команды «Kazakhstan С».

Фото: СГО

Еще две команды нашей страны находятся в топ 20 турнира: «Kazakhstan D» — на 19-м месте, женская сборная «Tomiris» на следующей строке общего рейтинга, она вновь превзошла большинство команд с мужским составом и лидирует среди женских команд.

По итогам трех этапов «Kazakhstan С» уверенно идет на первой позиции. Плечом к плечу с ней стоит «Kazakhstan А», она на втором месте.

Таким образом, казахстанский спецназ лидирует в элитном турнире, где за первенство борются 109 команд из 48 стран.

Впереди — еще два соревновательных дня UAE SWAT Challenge.

Ранее команды подразделений специального назначения Казахстана успешно выступили в первый соревновательный день международного турнира UAE SWAT Challenge, проходящего в Дубае (ОАЭ).