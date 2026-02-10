РУ
    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд

    Команды из Казахстана произвели настоящий фурор в третий день соревнований UAE SWAT Challenge, передает агентство Kazinform со ссылкой на СГО.

    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    Все три места третьего этапа заняты командами спецназа Казахстана: «Kazakhstan А» установила рекорд по времени выполнения задания «Спасение офицера» (02:00 мин.) и возглавила турнирную таблицу. На втором месте — команда «Kazakhstan В», бронза третьего этапа — у команды «Kazakhstan С».

    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    Еще две команды нашей страны находятся в топ 20 турнира: «Kazakhstan D» — на 19-м месте, женская сборная «Tomiris» на следующей строке общего рейтинга, она вновь превзошла большинство команд с мужским составом и лидирует среди женских команд.

    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    По итогам трех этапов «Kazakhstan С» уверенно идет на первой позиции. Плечом к плечу с ней стоит «Kazakhstan А», она на втором месте.

    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    Таким образом, казахстанский спецназ лидирует в элитном турнире, где за первенство борются 109 команд из 48 стран.

    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    Впереди — еще два соревновательных дня UAE SWAT Challenge. 

    Ранее команды подразделений специального назначения Казахстана успешно выступили в первый соревновательный день международного турнира UAE SWAT Challenge, проходящего в Дубае (ОАЭ).

