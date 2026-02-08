Казахстанские спецподразделения вошли в десятку лучших на UAE SWAT Challenge в ОАЭ
Команды подразделений специального назначения Казахстана успешно выступили в первый соревновательный день международного турнира UAE SWAT Challenge, проходящего в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент агентства Kazinform.
В соревнованиях принимают участие 109 команд спецподразделений силовых структур из 48 стран мира. По итогам первого дня все четыре команды Казахстана вошли в десятку лучших.
Лидером турнирной таблицы стала команда Kazakhstan C, второе место занимает Kazakhstan D. Команда Kazakhstan B расположилась на четвертой позиции, Kazakhstan A — на десятом месте.
Женская сборная Казахстана Tomiris занимает 20-е место в общем зачете, при этом является лидером среди женских команд турнира.
В составе национальных команд под единым флагом страны выступают сотрудники подразделений Службы государственной охраны Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности РК и Министерства внутренних дел РК.
Международный турнир UAE SWAT Challenge состоит из пяти соревновательных дней и завершится 11 февраля.
Ранее стало известно, что спецназ Казахстана показал класс на международных соревнованиях.