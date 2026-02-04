У берегов Греции лодка с мигрантами столкнулась с катером береговой охраны

Лодка с мигрантами врезалась в катер греческой береговой охраны у острова Хиос, по меньшей мере 14 человек погибли

Серьезный инцидент произошел во вторник вечером у побережья острова Хиос, недалеко от пляжа Мирсиниди.

Местные СМИ сообщили, что лодка с мигрантами вступила в столкновение с береговой охраной, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек и несколько получили ранения.

Politischios.gr собщил, что лодка контрабандистов протаранила катер береговой охраны, вместо того, чтобы отойти в сторону, как было приказано.

В официальном сообщении береговой охраны говорится, что 14 мигрантов были найдены мертвыми.

Кроме того, ранения получили 2 сотрудника береговой охраны, которые были эвакуированы в общую больницу Хиоса, а также 24 спасенных иностранца.

Поисково-спасательная операция продолжается, так как поступают сообщения о пропавших без вести.

Среди пассажиров, находившихся на борту катера контрабандистов, были дети.

В начале года судно с 200 мигрантами перевернулось у берегов Гамбии. По меньшей мере семь человек погибли и десятки пропали без вести.