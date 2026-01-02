Судно с 200 мигрантами перевернулось у берегов Гамбии

По меньшей мере семь человек погибли и десятки пропали без вести после того, как судно с примерно 200 мигрантами на борту перевернулось у берегов Гамбии, сообщают местные власти.

Трагический инцидент произошел в среду в полночь в регионе Северный берег. Позже судно было обнаружено на песчаной отмели, говорится в заявлении министерства обороны Гамбии.

На данный момент спасены 96 человек, поиски остальных пассажиров продолжаются. По заявлению властей, несколько человек из числа погибших не являются гражданами Гамбии.

Гамбия все чаще используется нелегальными мигрантами и соискателями убежища из Западной Африки в качестве отправной точки для переезда на Канарские острова, а оттуда — в континентальную Европу.

В ноябре прошлого года как минимум четыре мигранта погибли у побережья Ливии после того, как две лодки с нелегальными пассажирами потерпели крушение.