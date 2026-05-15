    Тюркские страны должны укреплять сотрудничество в сферах экономики и инвестиций — Президент РК

    Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что тюркским странам необходимо укреплять сотрудничество в экономике и инвестициях на фоне нестабильной геополитической ситуации в мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан готов выделять специальные гранты для обучения граждан тюркских государств
    Фото: Акорда

    По его словам, страны сейчас переживают эпоху крайне сложной и нестабильной международной геополитической ситуации. 

    — Усиливается конкуренция на глобальном и региональном уровнях. Не прекращаются вооруженные конфликты и войны. Все это негативно влияет на мировую экономику, — отметил Глава государства.

    Токаев отметил, что последствия ситуации на Ближнем Востоке уже начинают ощущать и страны соседних регионов. 

    — В такой непростой период особенно важно единство тюркских государств. Наши народы связывает многовековая общая история. Сегодня тюркские страны должны, учитывая требования времени, укреплять сотрудничество в сферах экономики и инвестиций. Считаю, что мы должны объединить усилия ради общих интересов, — сказал Президент Казахстана.

    Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств, в котором принимают участие лидеры стран-участниц.

    Ранее Токаев заявил, что Казахстан не поддерживает идею о превращении Организации тюркских государств в военный альянс или геополитический проект.

    Адия Абубакир
