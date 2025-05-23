Тюремная реформа: власти Великобритании решили выпускать заключенных раньше срока

Большинство британских заключенных выходят из тюрем по отбытии половины срока.

Однако в прошлом году, столкнувшись с перспективой скорого переполнения тюрем, лейбористское правительство решило выпускать преступников, осужденных на сроки более пяти лет, уже по отбытии 40% срока. В период с сентября по декабрь, когда действовали эти чрезвычайные меры, по данным правительства, было выпущено более 16 тыс. осужденных.

Министр юстиции Шабана Махмуд подчеркнула, что реформа не коснется осужденных за особо тяжкие насильственные преступления. Им, как и раньше, придется отбыть как минимум две трети своего срока. То же касается и осужденных за терроризм.

Теневой министр юстиции Роберт Дженрик назвал планы лейбористов «легким способом выхода из тюрьмы для опасных преступников». На это Махмуд возразила, что правительства консерваторов, членом которых был и Дженрик, за 14 лет у власти расширили вместимость тюрем не более чем на 500 мест.

На прошлой неделе правительство оценивало вместимость тюрем в 89442 мест. Почти все места тогда были заняты: в тюрьмах находилось 88087 человек.

Лейбористское правительство заявляет, что с июля прошлого года, когда оно пришло к власти, оно уже создало 2400 дополнительных мест в тюрьмах (так, в апреле начала работать новая тюрьма недалеко от Йорка на 1500 мест). До 2031 года планируется построить еще три тюрьмы и тем самым увеличить емкость на 14 тысяч мест.

Однако Махмуд признала в парламенте, что тюремное население в последние годы росло на «3000 человек в год», так что проблема отсутствия мест возникает постоянно.

Также министр подтвердила расширение еще на 20 английских тюрем небольшой экспериментальной схемы, предлагающей некоторым осужденным за преступления против половой неприкосновенности возможность добровольной химической кастрации.

По словам Махмуд, правительство изучит возможность сделать химическую кастрацию для таких осужденных не добровольной, а обязательной.

Ранее сообщалось, что отсидевший 38 лет в тюрьме за убийство британец оказался невиновным.