Отсидевший 38 лет в тюрьме за убийство британец оказался невиновным

21-летняя Дайан Синдалл была изнасилована и убита в 1986 году, по дороге с работы домой в городе Беркхенде на западе Англии.

На апелляцию дело в прошлом году вернула спецкомиссия по расследованию возможных судебных ошибок CCRC — после того как в образцах спермы, сохранившихся с места преступления, были обнаружены ранее не замеченные фрагменты ДНК, указывающие на неизвестного злоумышленника.

Когда новость об отмене приговора сообщили самому Салливану, присутствовавшему на апелляции по видеосвязи из тюрьмы, тот лишь зарыдал и зажал рот рукой.

На настоящий момент это, по всей видимости, самая продолжительная судебная ошибка в истории британского права, совершенная в отношении живого заключенного.

В заявлении самого Салливана, зачитанном его адвокатом, тот уверяет, что на своих судей «не злится и не обижается».

«Со мной обошлись крайне несправедливо, — говорится в тексте заявления, — но это никак не умаляет случившегося отвратительного, ужасающего убийства».

«Правда дарует свободу», — уверяет невинно осужденный.

Выступая по окончании слушаний, сестра Салливанаа Ким Смит заявила, что «проиграли в данном случае все», и выразила семье погибшей официантки свои искренние соболезнования.

«Они остались без дочери — и ее уже не вернуть, — пояснила Смит. — А вот мы Питера вернули, так что теперь должны попробовать буквально выстроить его жизнь заново с нуля», — сказала она.

«Безумно жаль, что подобное вообще произошло в принципе».

Как в один голос заявили и следователи, и прокуроры, на момент убийства необходимых технологий для анализа и сравнения образцов спермы попросту не существовало.

Представляющий сторону обвинения Данкан Аткинсон признал, что вновь обнаруженная улика подрывает основы вынесенного Салливану обвинительного приговора, так что на повторном рассмотрении дела прокуратура настаивать не будет.

Трое судей Королевского суда правосудия Лондона отменили приговор и заявили, что у них «нет сомнений в том, что в интересах правосудия новые генетические улики признать необходимо и целесообразно».

Один из судей, лорд Холройд, уточнил, что характер повреждений на теле жертвы «явно указывает на сексуальный аспект нападения», и в таком случае необходимо признать, что с высокой долей вероятности найденный биологический материал был оставлен настоящим убийцей.

«Нет никаких оснований полагать, что в убийстве было замешано более одного человека, — отметил он, — равно как нет и никаких свидетельств того, что сперма могла быть оставлена в процессе сексуального контакта, произошедшего по обоюдному согласию».

Сообщается, что на свободу Питера Салливана уже выпустили — почти сразу по окончании заседания.

В заключении он провел 38 лет и почти восемь месяцев — или, в общей сложности, 14 тыс. 113 дней.