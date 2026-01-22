РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Турция вспоминает трагедию в отеле Grand Kartal год спустя

    В годовщину пожара, унесшего жизни 78 человек, родственники погибших и жители собрались у отеля в тот самый час, когда год назад вспыхнул огонь, чтобы почтить память жертв, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Турция вспоминает трагедию в отеле Grand Kartal год спустя
    Фото: Anadolu ajansı

    Прошел ровно год со дня трагического пожара на зимнем курорте Карталкая в провинции Болу. Ночью, в 03:17 – в момент, когда год назад начался огонь, – у здания гостиницы Grand Kartal собрались родственники погибших и местные жители. Перед отелем разместили фотографии жертв, зажгли свечи и возложили цветы.

    Родные погибших говорили, что за прошедший год боль утраты не стала меньше. Вместе с тем, по их словам, надежду им дала судебная развязка по делу о пожаре. Приговор суда Болу семьи назвали редким примером восстановления доверия к правосудию и доказательством того, что ощущение безнаказанности может быть сломано.

    Родственники подчеркнули, что их главное и неизменное требование – чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, а подобная трагедия больше никогда не повторилась.

    Ранее мы писали о том, что опознание тел завершено окончательно с полной идентификацией личностей. Всего в трагедии на горнолыжном курорте погибло 78 человек, в том числе дети. Позднее был вынесен приговор по делу о трагическом пожаре в гостинице Grand Kartal.

    Теги:
    Пожар Турция Происшествия Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают