Турция вспоминает трагедию в отеле Grand Kartal год спустя

Прошел ровно год со дня трагического пожара на зимнем курорте Карталкая в провинции Болу. Ночью, в 03:17 – в момент, когда год назад начался огонь, – у здания гостиницы Grand Kartal собрались родственники погибших и местные жители. Перед отелем разместили фотографии жертв, зажгли свечи и возложили цветы.

Родные погибших говорили, что за прошедший год боль утраты не стала меньше. Вместе с тем, по их словам, надежду им дала судебная развязка по делу о пожаре. Приговор суда Болу семьи назвали редким примером восстановления доверия к правосудию и доказательством того, что ощущение безнаказанности может быть сломано.

Родственники подчеркнули, что их главное и неизменное требование – чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, а подобная трагедия больше никогда не повторилась.

Ранее мы писали о том, что опознание тел завершено окончательно с полной идентификацией личностей. Всего в трагедии на горнолыжном курорте погибло 78 человек, в том числе дети. Позднее был вынесен приговор по делу о трагическом пожаре в гостинице Grand Kartal.