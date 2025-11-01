11 человек приговорены к пожизненному заключению по делу о пожаре в турецком отеле

Как известно, в начале этого года в результате пожара в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу погибли 78 человек, значительная часть из которых – дети. На момент возгорания в гостинице всего находились 238 постояльцев из которых более 130 человек пострадали.

После продолжительного расследования Первый уголовный суд особо тяжких преступлений провинции Болу признал виновными 11 человек и приговорил их к пожизненному лишению свободы с отягчающими обстоятельствами. При этом суд отказался применять какие-либо смягчающие обстоятельства и не сделал никаких послаблений по срокам наказания.

Среди осужденных – сам владелец отеля Халит Эргюль, его супруга Эмине Эргюль, их дочери Элиф Арас и Джейда Хаджибекироглу, зять владельца отеля Эмир Арас, управляющий отелем Зеки Йылмаз и генеральный менеджер отеля Gazelle Ахмет Демир. Все они признаны виновными в гибели 34 детей и 44 взрослых, погибших в результате пожара.

В ходе следствия из 32 обвиняемых по делу 19 находились под стражей, остальные – под подпиской о невыезде. После оглашения приговора двое ранее находившихся на свободе были арестованы в зале суда.

Вместе с тем, на последнем слушании подсудимые отвергли все обвинения, утверждая, что не несут ответственности за произошедшее и что пожар был следствием несчастного случая.

Но суд посчитал, что трагедия стала результатом именно грубых нарушений правил пожарной безопасности и халатности руководства отеля, повлекшая смерть десятков граждан.

Данное решение суда стало одним из самых жестких приговоров в Турции по делам, связанными с массовой гибелью людей, в том числе из-за нарушений техники безопасности.

