Пожар в отеле Grand Kartal: по 1998 лет заключения грозит 13 подозреваемым

Прокуратура провинции Болу предъявила обвинения 32 фигурантам дела. Как сообщили компетентные органы, 13-ти из 32-х грозит по 1 998 лет тюремного заключения каждому, остальные 19 могут получить до 22,5 лет лишения свободы.

Пожар, вспыхнувший на зимнем курорте в январе этого года, стал одной из самых смертоносных гостиничных катастроф в современной истории страны. Согласно проведенному следствию, возгорание началось из-за неисправной гриль-плиты на кухне. Огонь распространялся почти 12 часов, не оставив шансов на спасение многим находившимся внутри.

Трагедия стала объектом масштабной полемики в стране. Оппозиция называла действия властей попыткой «переложить вину вниз по цепочке», в то время как представители правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) обвиняли оппонентов в «спекуляции на горе».

Несмотря на все это, прокуратура завершила расследование, и суд утвердил обвинительное заключение. Ожидается, что слушания по делу начнутся в ближайшие недели.

Напомним, в результате пожара погибли 78 человек, включая не менее 36 детей. Наряду с этим, 51 человек получил травмы различной степени тяжести.

Позднее следствие выяснило причины трагического инцидента на горнолыжном курорте Карталкая.

Между тем власти турецкого курортного города Анталья приняли решение о временном закрытии 174 гостиниц из-за несоответствий нормам пожарной безопасности.