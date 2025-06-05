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    15:45, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в отеле Grand Kartal: по 1998 лет заключения грозит 13 подозреваемым

    В Турции завершен один из ключевых этапов расследования трагедии в отеле Grand Kartal, где в результате пожара погибли 78 человек, включая 36 детей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар в отеле Grand Kartal: 1998 лет заключения для 13 подозреваемых
    Фото: Anadolu ajansı

    Прокуратура провинции Болу предъявила обвинения 32 фигурантам дела. Как сообщили компетентные органы, 13-ти из 32-х грозит по 1 998 лет тюремного заключения каждому, остальные 19 могут получить до 22,5 лет лишения свободы.

    Пожар, вспыхнувший на зимнем курорте в январе этого года, стал одной из самых смертоносных гостиничных катастроф в современной истории страны. Согласно проведенному следствию, возгорание началось из-за неисправной гриль-плиты на кухне. Огонь распространялся почти 12 часов, не оставив шансов на спасение многим находившимся внутри.

    Трагедия стала объектом масштабной полемики в стране. Оппозиция называла действия властей попыткой «переложить вину вниз по цепочке», в то время как представители правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) обвиняли оппонентов в «спекуляции на горе».

    Несмотря на все это, прокуратура завершила расследование, и суд утвердил обвинительное заключение. Ожидается, что слушания по делу начнутся в ближайшие недели.

    Напомним, в результате пожара погибли 78 человек, включая не менее 36 детей. Наряду с этим, 51 человек получил травмы различной степени тяжести.

    Позднее следствие выяснило причины трагического инцидента на горнолыжном курорте Карталкая.

    Между тем власти турецкого курортного города Анталья приняли решение о временном закрытии 174 гостиниц из-за несоответствий нормам пожарной безопасности.

    Теги:
    Пожар Турция Суды Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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