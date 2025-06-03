Свыше 170 гостиниц закрыли в Анталье из-за нарушений пожарной безопасности

Проверки проводились в рамках масштабной кампании по усилению контроля за соблюдением стандартов безопасности в туристических объектах региона. Представители местных властей подчеркнули, что речь идет прежде всего о защите жизни и здоровья туристов и персонала.

— Безопасность гостей — это наш приоритет. Мы не можем допустить, чтобы гостиницы с неисправными системами пожарной безопасности продолжали работу, — отметили в мэрии Антальи.

Согласно информации властей, все гостиницы и отели получат возможность возобновить деятельность после полного устранения выявленных недостатков и прохождения повторной проверки. Власти также призвали гостиничный бизнес более ответственно относиться к требованиям безопасности, особенно в преддверии летнего туристического сезона.

Анталья ежегодно принимает миллионы туристов со всего мира, в том числе из Казахстана и стран Европы, поэтому вопросы обеспечения надлежащего уровня безопасности приобретают здесь особую актуальность.

Ранее мы писали о том, что Турция опровергает слухи о массовом закрытии отелей. В последние дни в турецких и международных СМИ распространились тревожные сообщения о якобы массовом закрытии более 4 тыс. отелей на территории страны.