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    16:20, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 170 гостиниц закрыли в Анталье из-за нарушений пожарной безопасности

    Власти турецкого курортного города Анталья приняли решение о временном закрытии 174 гостиниц, не устранивших выявленные нарушения в системах пожарной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: turizmhabermerkezi.net

    Проверки проводились в рамках масштабной кампании по усилению контроля за соблюдением стандартов безопасности в туристических объектах региона. Представители местных властей подчеркнули, что речь идет прежде всего о защите жизни и здоровья туристов и персонала.

    — Безопасность гостей — это наш приоритет. Мы не можем допустить, чтобы гостиницы с неисправными системами пожарной безопасности продолжали работу, — отметили в мэрии Антальи.

    Согласно информации властей, все гостиницы и отели получат возможность возобновить деятельность после полного устранения выявленных недостатков и прохождения повторной проверки. Власти также призвали гостиничный бизнес более ответственно относиться к требованиям безопасности, особенно в преддверии летнего туристического сезона.

    Анталья ежегодно принимает миллионы туристов со всего мира, в том числе из Казахстана и стран Европы, поэтому вопросы обеспечения надлежащего уровня безопасности приобретают здесь особую актуальность.

    Ранее мы писали о том, что Турция опровергает слухи о массовом закрытии отелей. В последние дни в турецких и международных СМИ распространились тревожные сообщения о якобы массовом закрытии более 4 тыс. отелей на территории страны.

    Теги:
    Туризм Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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