Турция опровергла заявления Израиля о частичном возобновлении торговли

Министерство торговли Турции заявило о том, что торгово-экономические отношения с Израилем несмотря на некоторые высказывания израильской стороны полностью закрыты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Накануне израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил ряд ограничений на торговлю Турции с Израилем, введенных ранее из-за войны в секторе Газа.

Однако Министерство торговли Турции сразу же опровергло его слова официальным заявлением о том, что решение турецких властей о прекращении торговли с Израилем остается в силе и будет действовать до прекращения атак в секторе Газа.

По словам главы турецкого Минторга Омера Болата, жесткие условия прекращения торговли с Израилем продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены условия Турции по прекращению огня в секторе Газа и обеспечению постоянной доставки гуманитарной помощи палестинцам.

— Заявления министра иностранных дел Израиля — это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по прекращению торговли с Израилем, оно остается в силе, — добавил он.

Отношения Турции и Израиля стали напряженными на фоне значительной эскалации палестино-израильского конфликта. Турецкий лидер касательно вопроса приостановки торговли с Израилем ранее заявлял, что Турция пытается только образумить Израиль и добиться полного прекращения огня в Палестине.

При этом 3 мая Реджеп Тайип Эрдоган информировал о том, что несмотря на торговый оборот между странами в 9,5 млрд долларов Турция вынуждена прекратить торговлю с Израилем.