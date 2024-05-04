РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:45, 03 Май 2024 | GMT +6

    Турция прекратила все торгово-экономические отношения с Израилем

    израиль
    Коллаж: Kazinform / Pixabay

    Турцией начата реализация второго этапа мер по прекращению торгово-экономических отношений с Израилем. Экспортно-импортные операции, связанные с этим государством, остановлены для всех групп товаров, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на Министерство торговли страны. 

    Так, 2 мая турецкий Минторг заявил, что Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем.

    В заявлении ведомства отмечается, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не обеспечит адекватный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в анклав. При этом Министерство торговли Турции находится в постоянной координации с Минэкономики Палестины для того, чтобы данные ограничения не повлияли на палестинский народ.

    Начиная с 9 апреля, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган аналогично ограничил экспорт 54 групп товаров в Израиль до полного прекращения огня в секторе Газа и бесперебойных поставок гуманитарной помощи палестинцам.

    В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что блокирование портов для израильского импорта и экспорта является нарушением ранее достигнутых соглашений между странами.

    — Турция нарушает соглашения путем блокирования портов для импорта и экспорта израильских товаров. Решение Анкары попирает интересы турецкого народа и бизнеса, игнорируя международные торговые договоренности, — подчеркнул он.

    Между тем, согласно данным турецкого Института статистики TÜİK, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил 6,8 млрд долларов. В то же время около 76% из данного показателя приходится именно на турецкий экспорт.

    Теги:
    сектор Газа Турция Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!