Турция прекратила все торгово-экономические отношения с Израилем

Турцией начата реализация второго этапа мер по прекращению торгово-экономических отношений с Израилем. Экспортно-импортные операции, связанные с этим государством, остановлены для всех групп товаров, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на Министерство торговли страны.

Так, 2 мая турецкий Минторг заявил, что Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем.

В заявлении ведомства отмечается, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не обеспечит адекватный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в анклав. При этом Министерство торговли Турции находится в постоянной координации с Минэкономики Палестины для того, чтобы данные ограничения не повлияли на палестинский народ.

Начиная с 9 апреля, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган аналогично ограничил экспорт 54 групп товаров в Израиль до полного прекращения огня в секторе Газа и бесперебойных поставок гуманитарной помощи палестинцам.

В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что блокирование портов для израильского импорта и экспорта является нарушением ранее достигнутых соглашений между странами.

— Турция нарушает соглашения путем блокирования портов для импорта и экспорта израильских товаров. Решение Анкары попирает интересы турецкого народа и бизнеса, игнорируя международные торговые договоренности, — подчеркнул он.

Между тем, согласно данным турецкого Института статистики TÜİK, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил 6,8 млрд долларов. В то же время около 76% из данного показателя приходится именно на турецкий экспорт.