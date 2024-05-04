Эрдоган: Мы не хотим видеть конфликты, кровь и слезы в нашей географии

Турецкий лидер на встрече с членами Совета директоров Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) отметил, что объем торговли между Турцией и Израилем составил 9,5 млрд долларов, но несмотря на это, страна полностью «закрыла эту дверь», передает корреспондент агентства Kazinform.

Реджеп Тайип Эрдоган касательно вопроса приостановки торговли с Израилем заявил, что Турция пытается только образумить Израиль и добиться полного прекращения огня в Палестине.

По его словам, у Турции только одна цель в данном вопросе — это заставить администрацию Биньямина Нетаньяху, вышедшую из-под контроля, прекратить огонь в Палестине.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что правительство Турции приняло ряд коммерческих мер, чтобы заставить Израиль прекратить войну и увеличить объем гуманитарной помощи для Палестины.

— Турция занимает первое место в мире по отправке гуманитарной помощи в сектор Газа. На сегодня для палестинского народа направлено почти 50 тысяч тонн груза. Мы не стремимся враждовать и бороться с какой-либо страной в нашем регионе. Мы просто не хотим видеть конфликты, кровь и слезы в нашей географии, — утверждает Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в Министерстве торговли Турции заявили о прекращении торгово-экономических отношений с Израилем. В ведомстве сообщили, что начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. В данное время экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, прекращены для всех групп товаров.