Турция начала расследование авиакатастрофы с главой Генштаба Ливии

После поступления информации о падении самолета в горной местности у деревни Кесиккавак в районе Хаймана к месту происшествия были направлены подразделения жандармерии, пожарной службы и медицинские бригады.

Из-за сложных погодных условий и размытых грязью дорог спасатели были вынуждены продолжить путь пешком, в результате чего им удалось добраться до обломков воздушного судна. Работы экстренных служб на месте крушения продолжаются.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч подтвердил начало официального расследования по факту крушения самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Аль-Хаддад. По его словам, расследование проводится всесторонне и с тщательным учетом всех обстоятельств, о чем он сообщил в социальной сети NSosyal.

Напомним, самолет Falcon, вылетевший во вторник вечером из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, потерпел крушение вскоре после взлета.

Гибель Мухаммеда Али Аль-Хаддада подтвердил глава ливийского правительства в Триполи.

Как сообщают турецкие СМИ, воздушное судно исчезло с радаров примерно в 70 километрах к югу от Анкары, в районе города Хаймана. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что связь с самолетом Falcon-50 была потеряна в 20:52 по местному времени.

На борту находились Аль-Хаддад и еще четыре пассажира.

Ранее турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии.