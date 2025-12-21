Турнир за $1 млн: казахстанец Фаниль Рафиков отправил соперника в нокдаун

Рафиков сразился с американским файтером Рэем Купером (25-13-1). Бой прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца единогласным решением судей, при этом в первом раунде он отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Фаниль Рафиков одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Рэй Купер потерпел 14-е поражение в профи-ММА.

Этот поединок прошел в рамках Гран-при за миллион долларов. Для Рафикова эта победа стала четвертой подряд в смешанных единоборствах. Также Фаниль в этом году выиграл два боксерских боя. Что касается Купера, то он проиграл шестой бой подряд.

Как сообщалось ранее, 6 декабря впервые с 2020 года в наилегчайшем весе сменился чемпион UFC в наилегчайшем весе. Им стал Джошуа Вана из Мьянмы, который одолел бразильца Алешандре Пантожу. Между тем казахстанец Шавкат Рахмонов озвучил план завоевания титула UFC в полусреднем весе.