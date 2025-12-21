РУ
    Турнир за $1 млн: казахстанец Фаниль Рафиков отправил соперника в нокдаун

    Боец из Казахстана Фаниль Рафиков (24-7) выступил на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights 132 в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фаниль Рафиков
    Скрин из видео instagram.com/99round_kz

    Рафиков сразился с американским файтером Рэем Купером (25-13-1). Бой прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца единогласным решением судей, при этом в первом раунде он отправил соперника в нокдаун.

    Таким образом, Фаниль Рафиков одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Рэй Купер потерпел 14-е поражение в профи-ММА.

    Этот поединок прошел в рамках Гран-при за миллион долларов. Для Рафикова эта победа стала четвертой подряд в смешанных единоборствах. Также Фаниль в этом году выиграл два боксерских боя. Что касается Купера, то он проиграл шестой бой подряд.

    Как сообщалось ранее, 6 декабря впервые с 2020 года в наилегчайшем весе сменился чемпион UFC в наилегчайшем весе. Им стал Джошуа Вана из Мьянмы, который одолел бразильца Алешандре Пантожу. Между тем казахстанец Шавкат Рахмонов озвучил план завоевания титула UFC в полусреднем весе.

