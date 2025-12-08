Новый чемпион UFC отобрал у Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева шанс на рекорд

35-летний бразилец Алешандре Пантожа с тех пор, как в 2020 году выиграл титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, 4 раза успешно защитил пояс, а в целом его победная серия составляла 8 боев подряд. Он и представить себе не мог, что 6 декабря будет жестко нокаутирован в первом же раунде очередной защиты титула против 24-летнего Джошуа Вана из Мьянмы.

Причем, Пантожа, помимо проигрыша, еще и получил травму: со стороны показалось, что его рука при падении согнулась очень неестественно. О сроках восстановления теперь уже экс-чемпиона UFC пока не сообщается.

А Джошуа Ван, став новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе, стал обладателем нескольких достижений. Он - первый чемпион UFC, рожденный после 2000 года и второй самый молодой чемпион в истории промоушена (24 года 57 дней). Кроме того, Джошуа Ван стал первым мужчиной-чемпионом UFC азиатского происхождения и рожденным в Азии. На данное достижение ранее претендовали казахстанцы Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, но в итоге Джошуа опередил их и таким образом лишил их возможности записать на свой счет данный рекорд.

Примечательно, что Ван стал чемпионом UFC в том же весе, где выступает Асу Алмабаев. На турнире UFC Fight Night 256 Асу победил американца Алекса Переса и поднялся на 7 место в рейтинге данного веса.

UFC (Ultimate Fighting Championship) — это крупнейшая международная организация, которая проводит и продвигает бои по смешанным единоборствам (ММА).