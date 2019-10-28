Туркестанская область лидирует по привлечению инвестиций в основной капитал АПК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева обсудили ряд актуальных для региона вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Согласно последним данным о ходе восстановительных работ в городе Арыси, на сегодняшний из 474 жилых домов, признанных негодными для проживания, заново отстроено 402. В оставшихся 72 домах, расположенных в секторах городов Нур-Султана и Шымкента, все строительные работы ведутся в 2 смены.

Кроме того, на совещании были озвучены последние данные по проводимым по озеленению города Туркестана работам. Напомним, все работы в этом направлении находятся на строгом контроле акима области. В целях очистки территории города от мусора, восстановления ирригационных сетей в минувшие выходные был организован общегородской субботник, в котором приняли участие более 4 тыс. человек из 16 районов и городов области.





Глава региона поручил всем сотрудникам местных исполнительных органов принять активное участие в подобных мероприятиях. Отметим, в настоящее время на территории Туркестана высажено около 50 тыс. саженцев деревьев. Для их полива предусмотрено строительство 268 скважин.





Вместе с тем на совещании был заслушан доклад об итогах работы за 9 месяцев в сфере сельского хозяйства. Согласно последним показателям, Туркестанская область добилась хороших результатов по выполнению таких индикаторов развития, как индекс физического объема валовой продукции, реальный объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания, доля поголовья крупного и мелкого рогатого скота в регионе. Более того, по объему привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Туркестанская область занимает первое место в республике.

По итогам совещания глава региона поручил ответственным специалистам уделить особое внимание вопросам ценообразования на хлопок. Напомним, на сегодня в регионе насчитывается 18 хлопкоперерабатывающих предприятий. Помимо этого, более 300 тыс. человек занимаются выращиванием хлопка в Мактааральском, Жетысайском и Шардаринском районах.

Напомним, 24 июня на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.