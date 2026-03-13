Туристский поезд Jibek Joly отправляется по новому маршруту

С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути, связав Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия.

Маршрут пройдет по направлению Алматы — Туркестан — Самарканд — Душанбе — Ташкент — Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона.

Проект направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, укрепление связей между странами Центральной Азии и продвижение совместных трансграничных туристских маршрутов.

В рамках поездки участники посетят Туркестан — духовный центр тюркского мира, Самарканд — один из важнейших исторических городов исламской цивилизации, Душанбе — столицу Таджикистана с богатым культурным наследием, а также Ташкент — крупный административный и туристический центр региона. Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц.

Проект реализуется при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, АО «Қазақстан Темір Жолы» и Республиканской ассоциации СРО «Казахстанская индустрия туризма».

Юбилейный турпоезд «Жібек Жолы 7.0» отправился 28 ноября прошлого года из города Алматы и проследовал по маршруту: Алматы — Тараз — Туркестан — Отрар — Самарканд — Бухара — Ташкент — Алматы.