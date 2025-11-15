Юбилейный турпоезд «Жібек Жолы 7.0» возобновит свое движение с 28 ноября

— По многочисленным просьбам путешественников возобновляется уникальный туристический проект — турпоезд «Жібек Жолы». Юбилейный маршрут «Жібек Жолы 7.0» призван познакомить участников с культурным наследием и историческими достопримечательностями Великого Шелкового пути. В программу включено проживание в комфортабельных купейных вагонах, питание (обеды и ужины), экскурсионное сопровождение во всех городах маршрута, услуги профессиональных гидов и трансферы между локациями, — говорится в сообщении.

Проект осуществляется в рамках сотрудничества Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, национальной компании «Қазақстан темір жолы», отечественных туроператоров и местных исполнительных органов с целью популяризации культурного наследия Центральной Азии и развития туристического взаимодействия между регионами.

В комитете напоминают, что ранее турпродукт был признан лучшим туристским продуктом на международной выставке KITF 2025. Программа включает комфортабельное железнодорожное путешествие, насыщенные экскурсии, мастер-классы, знакомство с восточными традициями, а также посещение памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— С каждым годом маршрут совершенствуется: учитываются предложения туристов, расширяются направления и создаются новые тематические туры. Проект Jibek Joly продолжает развиваться как знаковый культурный маршрут Центральной Азии, способствующий укреплению межрегионального сотрудничества и продвижению наследия Великого Шёлкового пути, — подчеркивают организаторы проекта.

Они отмечают, что формированием турпакета и его реализацией занимаются отечественные туроператоры.

Ранее мы писали о том, на что тратят деньги зарубежные туристы в Казахстане.