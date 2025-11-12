Кухня и предметы искусства: на что тратят деньги зарубежные туристы в Казахстане
Компания Kazakh Tourism проанализировала среднестатистические данные о расходах иностранных туристов в стране, передает агентство Kazinform.
Почти треть расходов иностранных гостей приходится на сферу общественного питания. Как отметили в ведомстве, структура затрат зарубежных путешественников отражает интерес к казахстанской кухне, гостеприимству и местным товарам.
В среднем иностранные туристы наибольшую часть своих средств направляют на питание в ресторанах и кафе Казахстана — 27%.
Значительная часть трат также направляется на проживание — 23%.
Еще 23% расходов туристы оставляют на покупку потребительских товаров, которые включают продукты, сувениры и изделия национального производства.
Около 12% расходов иностранных гостей составляют авиаперевозки.
4% своего бюджета иностранные гости оставляют на аренду автомобилей, чтобы самостоятельно знакомиться с достопримечательностями и природными ландшафтами страны.
Еще 4% тратят на спортивные и рекреационные услуги, включая участие в культурных и спортивных мероприятиях.
Кроме того, в среднем 3% трат приходится на покупку изделий — ювелирных украшений, предметов искусства и антиквариата.
— Такая структура расходов демонстрирует вклад туриндустрии в развитие малого и среднего бизнеса, сфер обслуживания, — отметил и. о. председателя Правления АО «НК» Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.
