    12:20, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кухня и предметы искусства: на что тратят деньги зарубежные туристы в Казахстане

    Компания Kazakh Tourism проанализировала среднестатистические данные о расходах иностранных туристов в стране, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: freepik

    Почти треть расходов иностранных гостей приходится на сферу общественного питания. Как отметили в ведомстве, структура затрат зарубежных путешественников отражает интерес к казахстанской кухне, гостеприимству и местным товарам.

    В среднем иностранные туристы наибольшую часть своих средств направляют на питание в ресторанах и кафе Казахстана — 27%. 

    Значительная часть трат также направляется на проживание — 23%. 

    Еще 23% расходов туристы оставляют на покупку потребительских товаров, которые включают продукты, сувениры и изделия национального производства.

    Около 12% расходов иностранных гостей составляют авиаперевозки.

    4% своего бюджета иностранные гости оставляют на аренду автомобилей, чтобы самостоятельно знакомиться с достопримечательностями и природными ландшафтами страны. 

    Еще 4% тратят на спортивные и рекреационные услуги, включая участие в культурных и спортивных мероприятиях.

    Кроме того, в среднем 3% трат приходится на покупку изделий  — ювелирных украшений, предметов искусства и антиквариата.

    — Такая структура расходов демонстрирует вклад туриндустрии в развитие малого и среднего бизнеса, сфер обслуживания, — отметил и. о. председателя Правления АО «НК» Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.

    Ранее мы писали о том, что автотуристы могут оплатить посещение нацпарка «Бурабай» с помощью QR-кода. 

