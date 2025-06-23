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    15:24, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Автотуристы могут оплатить посещение нацпарка «Бурабай» с помощью QR-кода

    Из-за большого потока туристов сотрудники ГНПП «Бурабай» в очередной раз напомнили посетителям о возможности экономить свое время и оплачивать за посещение до выезда, чтобы после не стоять в очередях. Проще всего это можно сделать с помощью QR-кода, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Щучинск-Бурабай курорттық аймағы
    Фото: Kazinform

    Чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, оплачивать посещение парка можно заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак вашего автомобиля.

    — Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты. Плакаты с QR-кодами установлены на всех пяти контрольно-пропускных пунктах парка: на поляне Абылай хана, стоянке Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка. Либо выбрать в разделе «Платежи» мобильных приложений банков Kaspi.kz и Homebank, в разделе «Транспорт» — «Национальный парк „Бурабай“. Оплата за въезд, — объяснил возможности оплаты руководитель ЦОУ КПП Ербол Рахимжанов.

    Напомним, в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября плата за въезд составит

    • легковой автомобиль — 0,4 МРП (1573 тенге);
    • микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль — 1,5 МРП (5898 тенге);
    • автобус до 32 мест — 2,5 МРП (9830 тенге);
    • автобус свыше 32 мест — 3,5 МРП (13762 тенге).

    При этом от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения освобождены

    • электромобили;
    • автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
    • автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;
    • специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;
    • сельскохозяйственные и мелиоративные машины;
    • автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны и зарегистрированные на данной территории.

    - Оплата действительна до 00:00 часов. Пожалуйста, планируйте отдых заранее и пользуйтесь удобными способами оплаты, чтобы не тратить время при выезде из курортной зоны, — предупредил гостей зоны отдыха Ербол Рахимжанов.

    Ранее сообщалось, что новый электропоезд запустят из Астаны в Бурабай.

     

    Теги:
    Туризм Нацпарк Бурабай Регионы Казахстана Регионы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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