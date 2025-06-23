Автотуристы могут оплатить посещение нацпарка «Бурабай» с помощью QR-кода
Из-за большого потока туристов сотрудники ГНПП «Бурабай» в очередной раз напомнили посетителям о возможности экономить свое время и оплачивать за посещение до выезда, чтобы после не стоять в очередях. Проще всего это можно сделать с помощью QR-кода, передает корреспондент агентства Kazinform.
Чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, оплачивать посещение парка можно заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак вашего автомобиля.
— Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты. Плакаты с QR-кодами установлены на всех пяти контрольно-пропускных пунктах парка: на поляне Абылай хана, стоянке Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка. Либо выбрать в разделе «Платежи» мобильных приложений банков Kaspi.kz и Homebank, в разделе «Транспорт» — «Национальный парк „Бурабай“. Оплата за въезд, — объяснил возможности оплаты руководитель ЦОУ КПП Ербол Рахимжанов.
Напомним, в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября плата за въезд составит
- легковой автомобиль — 0,4 МРП (1573 тенге);
- микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль — 1,5 МРП (5898 тенге);
- автобус до 32 мест — 2,5 МРП (9830 тенге);
- автобус свыше 32 мест — 3,5 МРП (13762 тенге).
При этом от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения освобождены
- электромобили;
- автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
- автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;
- специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;
- сельскохозяйственные и мелиоративные машины;
- автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны и зарегистрированные на данной территории.
- Оплата действительна до 00:00 часов. Пожалуйста, планируйте отдых заранее и пользуйтесь удобными способами оплаты, чтобы не тратить время при выезде из курортной зоны, — предупредил гостей зоны отдыха Ербол Рахимжанов.
Ранее сообщалось, что новый электропоезд запустят из Астаны в Бурабай.