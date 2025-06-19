Новый электропоезд запустят из Астаны в Бурабай

В рамках программы обновления подвижного состава АО «Пассажирские перевозки» планирует ввести в эксплуатацию новый электропоезд первого, второго и третьего классов.

Состав будет курсировать по маршруту Астана — Курорт Бурабай. Поезд будет состоять из шести вагонов и рассчитан на 374 посадочных места.

Он уже прошёл все необходимые технические проверки. В настоящее время завершается оформление документации в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Особое внимание в конструкции поезда уделено вопросам доступности и инклюзивности. В каждом классе предусмотрены биотуалеты, включая специально адаптированные кабины для маломобильных пассажиров. Для удобства людей с ограниченными возможностями предусмотрены платформенные подъемники.

Фото: KТЖ

Автоматические выдвижные подножки обеспечивают комфортную посадку и высадку, особенно для пожилых пассажиров и семей с детьми. Каждое место в поезде оснащено USB-разъёмом для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в составе предусмотрен бар с прохладительными напитками и закусками.

Ранее АО «Пассажирские перевозки» запустило электропоезд формата Comfort+ на маршруте № 6857/6858 «Астана — Караганды». Шестивагонный состав рассчитан на 576 пассажиров.

Напомним, Щучинско-Боровская курортная зона в ближайшие годы сильно изменится. Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития этого туристического кластера на 2025–2029 годы.