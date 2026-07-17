Туристы мешают ремонту дороги к Рахмановским ключам, устраивая скандалы — КазАвтоЖол

По данным филиала АО «НК «КазАвтоЖол» по ВКО, некоторые туристы игнорируют временные ограничения движения, вступают в споры с сотрудниками и даже применяют к ним физическую силу.

В компании отмечают, что ограничения введены не для того, чтобы закрыть доступ к объекту, а исключительно ради безопасности отдыхающих. Сейчас на участке ежедневно с 06:00 до 18:00 продолжаются масштабные дорожные работы.

— Мы понимаем недовольство туристов. К нам приезжают гости со всех регионов Казахстана, чтобы посетить Рахмановские ключи. Однако безопасность людей для нас важнее любых неудобств. Поэтому на период проведения работ движение временно ограничено. Но до 6 утра и после 18:00 мы открываем дорогу, кроме того, дополнительно ввели часы пропуска транспорта с 12:00 до 13:00, — сообщил заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Адилет Жампеисов.

По его словам, ремонт ведется в сложной высокогорной местности, где невозможно организовать объездную дорогу. С одной стороны - крутой обрыв, с другой - горы. При этом по серпантину постоянно движется тяжелая строительная техника.

Фото: Руслан Мухамедьяров / Kazinform

— Речь идет не только об укладке асфальта. По дороге непрерывно курсируют самосвалы с грунтом и инертными материалами. Существует риск отказа тормозной системы и столкновения с автомобилями отдыхающих, схода камней со склонов или разлета щебня во время работ. Поэтому мы обязаны исключить нахождение постороннего транспорта в зоне строительства, — пояснил он.

В КазАвтоЖоле сообщили, что именно несоблюдение временного режима нередко становится причиной конфликтов.

— К сожалению, фиксируются случаи агрессивного поведения, вплоть до применения физической силы в отношении охранников, которые лишь исполняют свои обязанности. Мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать требования безопасности и с уважением относиться к людям, обеспечивающим проведение работ, — отметил Адилет Жампеисов.

В компании также объяснили, почему ремонт пришелся на разгар туристического сезона. Из-за климатических особенностей высокогорья строительный сезон здесь длится всего около трех месяцев, поэтому дорожники используют каждый благоприятный день.

— Планируем завершить укладку асфальта к концу августа, после чего продолжатся работы по благоустройству. До конца года объект будет полностью введен в эксплуатацию, — сообщил заместитель директора филиала.

Фото: Руслан Мухамедьяров / Kazinform

В КазАвтоЖоле напомнили, что еще год назад дорога к Рахмановским ключам находилась в неудовлетворительном состоянии, грунтовая, без асфальта, труднопроходимая для большинства видов транспорта. Поэтому туристы платили от 40 до 80 тысяч тенге за аренду внедорожников с водителями, чтобы подняться к источникам и озеру. Прошлым летом трассу расширили вдвое, с 4 до 8 метров, выровняли. Теперь впервые идут асфальтные работы.

После завершения реконструкции туристы смогут добираться к одному из самых популярных мест отдыха Восточного Казахстана по современной и безопасной дороге.

Ранее сообщалось, что из-за роста аварийности и туристического потока в Жетысу усилили контроль на дорогах.