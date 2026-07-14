Из-за роста аварийности и туристического потока в Жетысу усилили контроль на дорогах

С начала года на дорогах области Жетысу в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 47 человек, еще 927 получили травмы. На фоне высокой аварийности и традиционного увеличения потока туристов, направляющихся к озерам Алаколь и Балхаш, полиция усилила контроль на республиканских автодорогах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента полиции области Жетысу, с начала года в регионе зарегистрировано 524 дорожно-транспортных происшествия. В летний сезон нагрузка на основные автомагистрали значительно возрастает: тысячи отдыхающих ежедневно направляются к популярным туристическим направлениям, что требует усиленных мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

В связи с этим сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, уделяя особое внимание аварийно-опасным участкам республиканских трасс. Наряду с контролем за соблюдением правил дорожного движения проводится профилактическая работа с водителями.

Полицейские напоминают автомобилистам о необходимости строго соблюдать скоростной режим, отказаться от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также призывают не садиться за руль при усталости. Именно превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и утомленное состояние водителей остаются одними из наиболее распространенных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

В департаменте полиции призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать рискованных маневров и проявлять взаимное уважение на дорогах.

— Безопасность каждого участника дорожного движения напрямую зависит от ответственности и дисциплины водителей. Принцип «Закон и Порядок» начинается с соблюдения правил дорожного движения и бережного отношения к жизни и здоровью окружающих, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее уже сообщалось, что с начала 2026 года в области Жетысу зарегистрировано 501 дорожно-транспортное происшествие.