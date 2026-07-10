Свыше 500 ДТП зарегистрировано на дорогах области Жетысу с начала года

С начала 2026 года в области Жетысу зарегистрировано 501 дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на снижение числа погибших, количество пострадавших продолжает расти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для повышения безопасности дорожного движения в регионе усиливают контроль за состоянием дорог, внедряют современные системы фиксации нарушений и продолжают масштабный ремонт автотрасс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий на дорогах региона снизилось на 6,4% (535 ДТП).

По информации инспектора отдела дорожно-технической инспекции департамента полиции области Диаса Молдабергенова, в результате ДТП погибли 40 человек, что на 32,2% меньше прошлогоднего показателя (59 погибших). Вместе с тем количество пострадавших увеличилось с 848 до 856 человек.

Для повышения безопасности дорожного движения сотрудники полиции с начала года провели 772 обследования автомобильных дорог, по итогам которых дорожным организациям направили 773 предписания об устранении выявленных недостатков. За ненадлежащее содержание дорог к административной ответственности привлечены 129 дорожных организаций и должностных лиц.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения также усиливается за счет современных технологий. Сегодня на дорогах области работают 97 автоматических комплексов фиксации нарушений, объединяющих 482 камеры видеонаблюдения. Кроме того, на 13 служебных автомобилях полиции установлены мобильные комплексы измерения скорости Ekin Patrol, а на аварийно-опасных участках используются 16 беспилотных летательных аппаратов для воздушного патрулирования.

Одновременно в регионе продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры.

Как сообщил директор Жетысуского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Жасулан Калтаев, в 2026 году на ремонт и содержание автомобильных дорог республиканского значения направлено более 27 млрд тенге.

— На сегодняшний день 92,1% дорог республиканского значения находятся в хорошем состоянии, 5,2% — в удовлетворительном и лишь 2,7% требуют ремонта, — резюмировал спикер.

Всего в области в текущем году ремонтными работами планируется охватить 136 километров автодорог. Из них 28 километров будут капитально отремонтированы, еще 108 километров охвачены средним ремонтом. Кроме того, текущее содержание предусмотрено на 1022,2 километра дорог.

Из общей суммы финансирования 16,6 млрд тенге выделены на капитальный ремонт, 8,5 млрд тенге — на средний ремонт и 1,9 млрд тенге — на содержание дорог. Еще по трем новым объектам среднего ремонта общей стоимостью около 10 млрд тенге продолжаются конкурсные процедуры.

Среди крупнейших проектов — завершение строительства обходной дороги станции Сарыозек протяженностью семь километров. Также продолжается реконструкция участка автодороги Алматы — Усть-Каменогорск с 213-го по 234-й километр. На объекте задействованы более 220 единиц техники и свыше 400 рабочих.

Продолжаются работы и на объезде Талдыкоргана, где уже обновлено 19 километров асфальтобетонного покрытия, а также на нескольких участках трассы Конаев — Талдыкорган.

Ранее сообщалось о новых правилах на дорогах Казахстана, которые начнут действовать с 12 июля.