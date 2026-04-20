    00:23, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Туриста спасли на высоте 3300 метров в районе Космостанции в горах Алматы

    Спасательная операция на высоте более 3000 метров прошла в Бостандыкском районе в горах Алматы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Туриста спасли на высоте 3300 метров в горах Алматы
    Фото: МЧС РК

    По словам пресс-службы МЧС РК, одному из участников туристической группы стало плохо на высоте 3300 метров над уровнем моря. В это время группа совершала спуск в районе Космостанции.

    — По словам заявителя, у мужчины ранее были проблемы с сердцем. Во время спуска у него возникла колющая боль в области сердца и резко участился пульс, в связи с чем потребовалась срочная помощь. Учитывая жалобы, спасательная группа службы спасения МЧС оперативно отреагировала на вызов, — рассказали в МЧС Казахстана.

    Спасатели безопасно сопроводили туриста вниз и передали его бригаде Центра медицины катастроф МЧС. Ранее сообщалось, что двух девочек спасатели вызволили из болота в Караганде. Также мы рассказывали о том, как в горах Алматы спасли двоих переохладившихся подростков. 

    Зарина Жакупова
