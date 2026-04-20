Туриста спасли на высоте 3300 метров в районе Космостанции в горах Алматы

По словам пресс-службы МЧС РК, одному из участников туристической группы стало плохо на высоте 3300 метров над уровнем моря. В это время группа совершала спуск в районе Космостанции.

— По словам заявителя, у мужчины ранее были проблемы с сердцем. Во время спуска у него возникла колющая боль в области сердца и резко участился пульс, в связи с чем потребовалась срочная помощь. Учитывая жалобы, спасательная группа службы спасения МЧС оперативно отреагировала на вызов, — рассказали в МЧС Казахстана.

Спасатели безопасно сопроводили туриста вниз и передали его бригаде Центра медицины катастроф МЧС.