Туриста спасли на высоте 3300 метров в районе Космостанции в горах Алматы
Спасательная операция на высоте более 3000 метров прошла в Бостандыкском районе в горах Алматы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
По словам пресс-службы МЧС РК, одному из участников туристической группы стало плохо на высоте 3300 метров над уровнем моря. В это время группа совершала спуск в районе Космостанции.
— По словам заявителя, у мужчины ранее были проблемы с сердцем. Во время спуска у него возникла колющая боль в области сердца и резко участился пульс, в связи с чем потребовалась срочная помощь. Учитывая жалобы, спасательная группа службы спасения МЧС оперативно отреагировала на вызов, — рассказали в МЧС Казахстана.
Спасатели безопасно сопроводили туриста вниз и передали его бригаде Центра медицины катастроф МЧС.