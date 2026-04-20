Двух девочек спасли из болота в Караганде

Спасатели МЧС пришли на помощь подросткам в Караганде.

— В районе имени Казыбек би города Караганда за гаражным массивом две девушки 2010 и 2013 годов рождения застряли в болотистой местности. По словам девушек, они решили сократить путь и оказались в труднопроходимом участке. На место оперативно прибыли силы оперативно-спасательного отряда МЧС, — рассказали в МЧС РК.

В ходе спасательной операции девушки были извлечены из болотистой местности, их доставили домой. После осмотра медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли двоих переохладившихся подростков.