    22:31, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Двух девочек спасли из болота в Караганде

    Двое подростков 13 и 16 лет спасены силами сотрудников МЧС из болотистой местности в Караганде, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Спасатели
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Спасатели МЧС пришли на помощь подросткам в Караганде.

    — В районе имени Казыбек би города Караганда за гаражным массивом две девушки 2010 и 2013 годов рождения застряли в болотистой местности. По словам девушек, они решили сократить путь и оказались в труднопроходимом участке. На место оперативно прибыли силы оперативно-спасательного отряда МЧС, — рассказали в МЧС РК.

    В ходе спасательной операции девушки были извлечены из болотистой местности, их доставили домой. После осмотра медицинская помощь им не потребовалась.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли двоих переохладившихся подростков. 

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Караганда Спасатели
    Зарина Жакупова
