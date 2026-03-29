    02:16, 29 Март 2026 | GMT +5

    В горах Алматы спасли двоих переохладившихся подростков

    В горах Алматы спасатели МЧС помогли подросткам, передает Kazinform.

    Фото: МЧС РК

    В Медеуском районе, на поляне «Энтузиастов» (высота 2800 м), двое подростков 2008 года рождения, спускаясь с пика Фурманова, переохладились и выбились из сил. Осознав ситуацию, они обратились за помощью к спасателям.

    На место незамедлительно выехали сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы с контрольно-спасательного пункта «Бұтақты». Добравшись до подростков, спасатели сопроводили их и благополучно спустили до Медеу. К счастью, медицинская помощь не потребовалась — подростки уехали самостоятельно.

    МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо правильно оценивать свои силы, учитывать погодные условия и иметь при себе теплую одежду и средства связи. 

    Напомним, в области Абай на пятые сутки нашли живым мужчину, потерявшегося в степи.

    Диана Калманбаева
